Tornano i minitour organizzati dagli atenei USA che collaborano con la Pieve House

Da anni la primavera porta in dote a Corciano le visite guidate degli americani e, come da copione, sono ricominciate! Si tratta di minitour organizzati dalle Università statunitensi che collaborano con la Pieve House di Rossella Vasta. Il primo gruppo proveniente dalla Univesity of North Florida, impegnato in un Corso di Psicologia per adulti diretto dalla docente Carlene Taylor è stato ricevuto nella Sala Consiliare dagli assessori Francesco Mangano e Giordana Tomassini.

Il programma settimanale prevede la visita di Perugia e delle città umbre più significative, con momenti di studio e formazione che coinvolgono enti locali associati alle Università Francescane. L’Amministrazione continua a sostenere e promuovere questa linea diretta che unisce Corciano con gli Stati Uniti e che negli anni ha dato vita ad un continuo flusso turistico e culturale con le Università della Florida, del Nord Carolina e del Wisconsin. Nei prossimi mesi altri gruppi si alterneranno per partecipare a Programmi dedicati alle arti figurative, alla danza, all’enogastronomia e all’architettura. Tra le tante proposte, merita attenzione il progetto già avviato negli anni scorsi con le scuola primaria di Corciano.

“Prima della la fine dell’anno scolastico – ha annunciato l’Assessore Mangano -pensiamo di riavviare il progetto a suo tempo promosso dall’Università della Florida nell’ambito di un Programma avviato già prima della pandemia per consentire a futuri insegnanti americani un approccio pratico e ravvicinato con il metodo di insegnamento della scuola primaria italiana. I I dottorandi ospiti visiteranno la scuola di Corciano e offriranno un workshop gratuito di lingua inglese agli alunni.”

Ufficio Stampa Comune di Corciano