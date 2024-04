Il responsabile della DCPS Sacripante presente alla finale del campionato interregionale Umbria – Marche

Si è tenuta sabato 6 aprile 2024 l’ultima giornata del Campionato Interregionale Umbria – Marche F.I.G.C. D.C.P.S. presso il Centro Sportivo G. Fioroni di Ellera di Corciano (PG), con una serie di incontri che hanno registrato i seguenti risultati:

Ore 10.30:

ASD Junior Castello vs SSD Superga 48: 1-12

ASD Ellera B vs ACD Bastia: 7-3

Ore 11.15:

ASD Nuova Alba vs ASD Anthropos Civitanova Marche: 2-11

SSD Superga 48 vs ASD Ellera B: 8-0

Ore 12.00:

ASD Ellera A vs ASD Nuova Alba: 12-0

ASD Anthropos Civitanova Marche vs ASD Junior Castello: 10-4

La giornata è stata caratterizzata da risultati abbastanza prevedibili, con una serie di partite che hanno visto squadre dominare nettamente sugli avversari. Tuttavia, ogni partita è stata combattuta fino alla fine.

Il Dott. Giovanni Sacripante, Responsabile Nazionale della D.C.P.S. – Divisione Calcio Paralimpica e Sperimentale della F.I.G.C., ha presenziato a tutti gli incontri. La sua presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento e il sostegno della federazione a questa iniziativa.

Dopo le partite, è stato organizzato il consueto “terzo tempo”, durante il quale atleti, accompagnatori, educatori e familiari hanno potuto socializzare e rafforzare i legami di amicizia.

I prossimi passi includono l’attesa dei conteggi definitivi dalla FIGC di Roma per definire la griglia dei playoff. È importante notare che, oltre ai risultati in campo, verrà considerato anche il fair play dimostrato dagli atleti.

I playoff interregionali si svolgeranno il 27 aprile 2024 presso il Centro Sportivo G. Fioroni, e le squadre che si contenderanno i due posti per le finali nazionali di Tirrenia sono:

ASD Ellera A

SSD Superga 48

ASD Anthropos Civitanova Marche

ASD Ellera B

Inoltre, è da evidenziare la vittoria della Squadra dell’Ellera A nella 6ª giornata contro l’Anthropos, che ha contribuito a consolidare la loro posizione.

Il coinvolgimento della Giunta del Comune di Corciano, con la partecipazione entusiasta dell’Assessore al Sociale Giordana Tomassini e della Consigliera Delegata alla Inclusione Sociale Silvia Guasticchi, ha aggiunto valore all’evento.

L’iniziativa ha portato soddisfazione soprattutto agli atleti e alle loro famiglie, confermando il successo e l’interesse che questo bellissimo campionato ha generato. L’UEFA ha mostrato interesse nell’esportare il modello FIGC in Europa come esempio di sviluppo nei campionati europei, considerando la Federazione Italiana Calcio come punto di riferimento nel panorama mondiale.