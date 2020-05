Coronavirus: in Umbria c’è una nuova vittima, resta un solo paziente in rianimazione

Terzo giorno consecutivo senza nuovi casi di Covid accertati in Umbria dove il dato complessivo rimane a 1.431 (con 1.315 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore) in base ai dati forniti dalla Regione. Si registra però una nuova vittima, 76 complessivamente.

Resta un solo paziente ricoverato in rianimazione negli ospedali umbri (ieri erano due).

Gli attualmente positivi sono 45 (invariato). I guariti sono 1.310 (-1) e 14 i clinicamente guariti (+1). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17 (+1). Le persone in isolamento contumaciale sono 28 (-1). Nel complesso, entro le 8 del 29 maggio, sono stati eseguiti 68.756 tamponi.