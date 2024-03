Valnestore Gravel Race: 48 ore al debutto del gravel cycling in Umbria

L’attesa è agli sgoccioli per la Val Nestore Gravel Race, gara che si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del ciclismo. La competizione segna il debutto assoluto in Umbria del gravel cycling come prova unica del campionato regionale lungo un percorso di 52,700 km con un dislivello di 1.100 metri.

Organizzata dalla storica squadra Testi Cicli, che celebra il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, la Val Nestore Gravel Race è un’occasione unica per immergersi nelle suggestive colline umbre e nei pittoreschi borghi di Panicale, Piegaro e Fontignano.

Il gravel cycling, nato negli Stati Uniti circa 15 anni fa, ha rapidamente conquistato il mondo con la sua combinazione di avventura e condivisione. Questa disciplina, che mescola elementi della strada e della mountain bike, promette emozioni autentiche e una sensazione di libertà e scoperta. La Val Nestore Gravel Race, con il 52% del percorso su strade bianche, non sarà quindi solo una sfida sportiva, ma un’opportunità per abbracciare lo spirito di avventura che caratterizza questa disciplina. Con strade bianche e sentieri immersi nella natura, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, all’insegna della passione per la bicicletta.

La gara, aperta agli Enti della Consulta, ha attirato un notevole interesse. Le iscrizioni sono gestite dalla G.S Testi Cicli A.s.d tramite il portale Endu e Fattore K della F.C.I. La quota di iscrizione è di 40,00€. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione su www.testicicli.it/val-nestore-gravel-race.