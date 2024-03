“Vite di Donna” si avvia alla conclusione. Grande successo e soddisfazione per l’iniziativa

Ultimo weekend di appuntamenti per la rassegna VITE DI DONNA, il format che per un mese intero ha raccontato a Corciano l’universo femminile. Nel pomeriggio di venerdì nella suggestiva cornice della Sala Antico Mulino nel bordo capoluogo, Valentina Parasecolo presenterà il suo romanzo di eordio Cronache Private, mentre in serata al Centro Sabrina Caselli di San Mariano, andrà in scena “Madonna”, un testo di Caterina Fiocchetti che declina il tema donna con rara efficacia. Domenica pomeriggio di nuovo il borgo di Corciano protagonista della manifestazione Uovo d’Artista, con le uova pasquali dipinte da autori locali.

Alle 18.30 ultimo appuntamento teatrale al Centro Sabrina Caselli di San Mariano con la messa in scena di “Sorridi Donna”, spettacolo a cura dell’Associazione Voci Libere. “Siamo stanchi ma soddisfatti”, il commento dell’Assessore alla Cultura Francesco Mangano, facendo il punto sulla prima edizione del format. “Vite di donna” ha saputo coinvolgere molti attori ad iniziare dalle scuole medie per finire alle artiste ed agli artisti che hanno esposto le loro opere nelle due mostre allestite ella Chiesa S. Francesco a Corciano e nel Centro Sabrina Caselli. “Per un mese intero abbiamo messo in capo tutte le arti umane – aggiunge Mangano – per ribadire che la donna è motore fondamentale dell’umanità e nessuno può permettersi il lusso di svilirne il ruolo, la creatività, la straordinaria unicità nel nostro tempo e nella storia”. Forti dei risultati ottenuti e del consenso riscosso, è già in cantiere la seconda edizione.