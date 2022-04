Corciano Castello di Vino presenta la sua decima edizione al Vinitaly, Nucci: “Orgogliosi di valorizzare il nostro borgo”

Nell’ambito della 54esima edizione del Vinitaly in svolgimento a Verona dal 10 al 13 aprile, Corciano Castello di Vino si è contraddistinto in ambito regionale presentando la prossima decima edizione nel padiglione Umbria e inserendosi tra i più importanti eventi enologici regionali.

Un bel segno di ripartenza sia a livello nazionale sia regionale.

“Siamo orgogliosi – ha detto il presidente di Castello di Vino Bruno Nucci – di aver partecipato anche quest’anno ad un evento così importante ed esserci presentati con la Regione Umbria come uno degli eventi enologici più importanti: una valorizzazione del nostro evento che dà importanza sia al borgo di Corciano sia al territorio enologico del Trasimeno che con Castello di Vino rappresentiamo”.

“Il vino è uno dei prodotti di eccellenza della nostra regione, è uno degli ambasciatori dell’Umbria nel mondo”: è quanto hanno detto, dai padiglioni di Vinitaly a Verona, la presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore all’Agricoltura, Roberto Morroni che hanno inaugurato il nuovo spazio espositivo “Umbria, sorsi di felicità”. “Che finalmente contiene l’enoteca regionale” ha sottolineato Tesei. “Questo è un primo passo verso una nuova fase su come proporre e raccontare il vino al mondo” ha aggiunto. “Siamo già al lavoro per il Vinitaly del prossimo anno, l’obiettivo è arrivarci con spazi ancora più ampi”, ha detto ancora Tesei.

“Il mio sogno – ha sottolineato la governatrice – è avere tutti i produttori umbri all’interno del padiglione Umbria”. “In tal senso – ha evidenziato Morroni – avvieremo una serie di confronti con gli stessi produttori, in questo 2022 dedicheremo una grande attenzione proprio al mondo del vino”. “Come abbiamo fatto per altre eccellenze del nostro territorio, punteremo in maniera determinata allo sviluppo del comparto enologico”, ha aggiunto l’assessore. Infine, la presidente ha richiamato l’attenzione sulla promozione turistica dell’Umbria. “Il cambiamento a tutti i livelli è evidente – ha detto -, la nostra regione è sempre più terra di arte, cultura ed eccellesti enogastronomiche”.