A “Vite di Donna” Paola Agabiti, Simona Meloni e Carolina Cucinelli

Tre donne impegnate nelle istituzioni e nell’imprenditoria daranno una testimonianza assolutamente personale del loro essere in prima linea. Prosegue, con successo a Corciano l’inedito format “Vite di Donna”, che Venerdì 15 marzo alle 18.00 accoglierà al Centro Sabrina Caselli (San Mariano-Girasole, via Amendola 2) Paola Agabiti, Simona Meloni e Carolina Cucinelli. Ad interfacciarsi con loro, moderando un colloquio che si annuncia particolarmente interattivo, sarà Annalisa Baldi. L’evento impreziosisce la rassegna, organizzata dal Comune in collaborazione con Associazioni ed Enti, che per tutto il mese di marzo sta avendo come obiettivo l’universo femminile.

“Corciano per un mese è la città della donna e per la donna – dice l’assessore alle attività culturali, Francesco Mangano – Raccontiamo l’universo femminile, le sue ombre e le sue luci attraverso l’arte, la letteratura, il teatro, il dibattito, gli eventi, ponendo come protagoniste le stesse donne. Stiamo incontrando tante donne e pure qualche uomo, ma l’elenco è parziale, che sono la voce narrante del percorso. L’intento che ci ha mosso, tuttavia, è concentrare il focus non solo sui problemi, sulla violenza di genere, il femminicidio, i crimini relazionali, ma anche sull’estro, la creatività, il talento della donna”. Vite di donna è un format che si rivolge a tutti i cittadini, uomini, donne, ragazzi, perché solo la consapevolezza dei problemi può offrire la base per cambiare ciò che ancora è ingiusto, inaccettabile e insopportabile.