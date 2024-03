Il format “Corciano in Movimento” sbarca a Capocavallo domenica

Proseguono le camminate ecologiche per le vie del territorio. Il format “Corciano in movimento” per il sesto appuntamento sceglie Capocavallo. Domenica 17 marzo, il ritrovo è fissato alle 9.45 al Parcheggio del Cimitero per partire alle 10.00 ed affrontare la camminata non agonistica dalla lunghezza di circa 5 km. Soddisfatti dell’iniziativa l’ assessore allo sport Francesco Cocilovo ed il Consigliere delegato alla mobilità Mirco Fagioli che commentano “visto il successo delle ultime uscite e l’interesse sempre maggiore che c’è dietro a Corciano in Movimento, continuiamo a riscoprire la bellezza nostri splendidi borghi”.

Ma la finalità non è solo meramente turistica “questo progetto racchiude in sé anche altri obiettivi – ribadiscono Cocilovo e Fagioli – quali la mobilità fisica e l’aggregazione sociale. Come ribadito nelle precedenti uscite, invitiamo famiglie e persone di ogni età (di Corciano in Movimento fa parte anche Progetto Longevo che sostiene l’invecchiamento attivo – ndr) a partecipare a queste camminate per avere o mantenere uno stile di vita attivo, così da avere benefici sia a livello mentale che fisico.”