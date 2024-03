Il Gravel Cycling debutta in Umbria grazie a Testi Cicli: aperte le iscrizioni per la Val Nestore Gravel Race

La Val Nestore Gravel Race, in programma il 24 marzo 2024, si profila come un evento imperdibile in Umbria, poiché segna il debutto della disciplina gravel cycling come prova unica del campionato regionale. Il percorso di 52,700 km e un dislivello di 1.100 metri, immerso nelle pittoresche colline umbre che circondano il fiume Nestore e attraversano i suggestivi borghi perugini di Panicale, Piegaro e Fontignano, promette un’esperienza indimenticabile. L’iniziativa, presentata a Palazzo Donini di Perugia, è organizzata dalla squadra Testi Cicli che con l’occasione festeggia il sessantesimo anniversario della nascita della sua squadra. “La storia della squadra ciclistica – spiega Franco Testi – originariamente nota come “Gruppo sportivo Olmo Perugia”, fin dal 1964 è legata indissolubilmente allo spirito di aggregazione e alla passione per la bicicletta. Nel corso degli anni, ha subito una trasformazione, assumendo il nome di “G.S. Testi Cicli” dal 1993, mantenendo saldo il legame con la Federazione Ciclistica Italiana e promuovendo l’amore per il ciclismo in tutte le sue forme”.

Il sessantesimo anniversario della squadra è celebrato proprio con l’organizzazione di questa competizione sportiva, una testimonianza dell’entusiasmo crescente intorno al gravel cycling. “Il gravel secondo noi – spiega Matteo Testi – è un movimento ciclistico in forte espansione che troverà i suoi spazi come è accaduto negli anni passati per la mountain bike perché il gravel è molto più sicuro rispetto al ciclismo su strada, consente di allontanarsi dalle principali direttrici del traffico automobilistico”. Questo movimento, in costante espansione, promette di trovare spazio nel panorama ciclistico, offrendo un’alternativa sicura e appassionante al ciclismo su strada tradizionale. Attraverso strade bianche e sentieri immersi nella natura, il gravel cycling riporta in auge un’antica pratica, reinterpretandola in chiave moderna per soddisfare le esigenze dei ciclisti contemporanei.

Nato nel Midwest degli Stati Uniti circa 15 anni fa, il gravel cycling ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando un fenomeno globale. Questa disciplina, che fonde elementi della strada e della mountain bike, rappresenta un’esperienza di avventura e condivisione, simbolo di libertà e scoperta. Il suo richiamo è evidente, unendo sempre più appassionati desiderosi di nuove sfide e emozioni.

La Val Nestore Gravel Race non sarà solo una competizione sportiva, ma un’opportunità unica per abbracciare lo spirito di avventura e sfida che caratterizza il gravel cycling, regalando emozioni e divertimento autentici, all’insegna di una passione condivisa per la bicicletta. “Il gravel cycling – conclude Matteo Testi – è la rivisitazione in chiave moderna di una disciplina che ha più di 100 anni, basti rivedere immagini o vecchi filmati di Coppi e Bartali quando correvano su strade sterrate. Loro sono gli inventori del gravel che è divertimento, scoperta e libertà”.

La gara è aperta agli Enti della Consulta. Le iscrizioni saranno gestite dalla G.S Testi Cicli A.s.d tramite il portale Endu e Fattore K della F.C.I. ID Gara:170520 – Elite/Under23 iscrizione solo con fattore K. Le iscrizioni si chiuderanno qualora si raggiunga il numero massimo dei partecipanti a 250 unità. Cronometraggio a cura di Krono Service: Iscriviti a questo link

La quota di iscrizione è pari a 40,00€. Sconto del 25% fino al 10/03/2024 (30,00€). Valgono le norme attuative Gravel 2024 – Settore fuoristrada FCI. La manifestazione è coperta da assicurazione RC stipulata tramite la FCI.

Importante, la G.s. Testi Cicli A.s.d. declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato, la manifestazione applicherà il regolamento tecnico e le norme attuative 2024 emanate dalla Federazione Ciclistica Italiana. Per la migliore riuscita della manifestazione il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di apportare variazioni alle condizioni di registrazione e partecipazione nonché al presente regolamento che verranno tempestivamente rese note ai partecipanti attraverso comunicati nel sito ufficiale www.testicicli.it

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: https://www.testicicli.it/val-nestore-gravel-race

Percorso – informazioni tecniche

Il percorso attraversa il Comune di Panicale, Piegaro e Perugia e vedrà i ciclisti alternare strade bianche (in prevalenza) a tratti asfaltati e di sterrato, offrendo un ampio ventaglio tecnico, anche grazie ai meravigliosi paesaggi attraversati che sono un vero inno della natura alla bellezza della Regione Umbria.

Distanza: 52,700 Km

Dislivello: 1.100 m

Asfalto: 22,67 Km (43%)

Gravel/Strade bianche: 27,26 Km (52%)

Gravel/Sterrato: 2,78 Km (5%)