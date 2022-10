Festival Gherlinda 2022, via alla seconda fase

Domenica 16 ottobre alle ore 16,00 presso il Centro Intrattenimento di Corciano (PG) gli artisti e gli ospiti daranno il via alla seconda fase del Festival Gherlinda 2022. Il concorso canoro e strumentale si propone due obiettivi, il primo quello di valorizzare e far conoscere al pubblico le potenzialità e le qualità dei cantanti e strumentisti della nostra regione, il secondo quello della promozione di opere musicali degli artisti residenti in Umbria. Tra le novità della settimana che precede l’inizio del Festival Gherlinda, va menzionata la conferma del gruppo di ballo danza del ventre “Noura-Adel” di Benedetta Bono, che con la spettacolarità dei suoi costumi e per la particolarità del ballo e per la bellezza delle sue odalische, sarà garanzia di un delizioso show che sicuramente incuriosirà e divertirà gli spettatori.

Da segnalare che proprio in questi giorni è stata registrata la sigla del Festival Gherlinda dal titolo “Mambo Mambo” con testo e musica di Fausto Pelliccia ed Ermanno Brenci edizioni Prendinota di Filippo Moretti. La coreografia di “Mambo Mambo” sarà curata dal vivo dalla scuola per Balli di Gruppo Hakuna Matata Asd della maestra Anna Lungo.

La giuria sarà composta da almeno tre membri per ogni serata scelti dall’organizzazione tra personalità del mondo della musica (cantanti, orchestrali, animatori di piano bar e musicisti), di provata esperienza, ed avrà il compito di scegliere tra i partecipanti al concorso i primi due classificati per ogni serata.

Per la prima serata del 16 ottobre p.v. la giuria sarà composta da: Mirco Cenci docente di Sassofono presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Il musicista nato a Corciano di Perugia si è diplomato nel 1986 presso il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, dopodiché ha continuato con passione la sua esperienza suonando con varie formazioni musicali locali, per poi iniziare la sua carriera di insegnante presso il Conservatorio nel 2012.

Nuzzo Lucia maestra di canto, inizia il percorso musicale a 16 anni sul palco. Si forma quindi con i live sviluppando capacità di interazione con i musicisti e con il pubblico. Si delinea da subito la sua propensione al mood della musica nera anche per il timbro spiccatamente Soul. Studia con vari nomi del Vocal Coaching italiani e nero americani (come Fulvio Tomaino, Eric B Turner, Ron Hubbard, Nikki Porter, Trini Messie..) con i quali approfondisce tecniche e modi del genere.

Canta in coro Gospel dell’Umbria e organizza workshop sul Gospel in Centro Italia. Collabora con professionisti di grande esperienza e capacità. Affianca all’attività live l’insegnamento della tecnica vocale. Attualmente insegnante di canto moderno presso Musical Academy Perugia e Stix music club Eraldo Rossi fin da piccolo appassionato per il canto è stato seguito e guidato dal Maestro Amedeo Sisani. Ha partecipato a numerosi concorsi canori sia locali che nazionali, tra i quali il festival di Castrocaro e Piccola Ribalta, classificandosi sempre tra i primi posti. Successivamente ha collaborato con alcuni gruppi musicali locali, terminando la sua esperienza di gruppo con una cover band dedicata ai Nomadi. Nel frattempo ha proseguito con le sue serate di piano bar sia a livello locale che nazionale.

Tra gli ospiti da segnalare la presenza di: Gianni Borrini, cinquantacinque anni di musica e palco scenico, tastierista e cantante tra i più ricercati nel perugino e dintorni, per feste di piazza, piano bar e matrimoni. Fondatore della Tribute Band Pink Floyd denominata “Moodies” del quale tutt’ora è il leader del gruppo.

Marziano Nino, Attore e regista teatrale e cinematografico, doppiatore, speaker radiofonico, cantante e chitarrista dagli anni 70 con vari gruppi e orchestre. Collaborazioni e scritture con produzioni locali, nazionali e internazionali con A. Giovagnoni Teat. Città di Perugia, U. Campus aiuto reg. di Lila Cavani. Insegnante presso la Scuola di Elsa De Giorgi di Bevagna e Teatro Studio Assisi R. Gaoni, Con collaborazioni con Lino Procacci in due progetti spettacolo, con Axel Corti (regista cinematografico e televisivo Austriaco). Partecipa con l’incarico di autore a vari programmi Radio due Rai e in Tv come attore generico in varie fiction televisive anche per la TV svizzera. Co-fondatore e direttore artistico di R.T.S. Radio Trimmer St. Andrew’s. Autore di testi teatrali e scrittore di narrativa con pubblicazioni. Ultimamente facente parte del gruppo di cabaret musicale i Paltò.

Quindi l’appuntamento è per la prima serata del 16 ottobre p.v. alle ore 16,00 presso il Centro Intrattenimento di Corciano (PG).