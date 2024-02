Prevenzione cardiaca: screening gratuito al centro commerciale La Galleria

Il 24 febbraio 2024, presso il Centro Commerciale “LA GALLERIA” di Ellera, in Via Gramsci 6, si terrà una giornata di screening cardiovascolare gratuito. L’evento, organizzato dal Poliambulatorio Medico Accreditato Regione Umbria FisioCam S.R.L., avrà luogo dalle 9:00 alle 13:00 e richiede la prenotazione anticipata a causa dei posti limitati disponibili.

Questa iniziativa, patrocinata dall’Ordine degli Infermieri di Perugia (OPI) e dal Laboratorio Analisi “Crabion”, conta sulla partecipazione gratuita di specialisti in cardiologia. Essi forniranno supporto professionale e consigli utili ai partecipanti. Il progetto, sostenuto dall’Associazione “DAMMI SOLO UN MINUTO”, fa parte di un programma più ampio volto alla prevenzione sanitaria e alla formazione dei cittadini in interventi precoci in caso di arresto cardiaco, inclusa l’istruzione sull’utilizzo del defibrillatore.

Nonostante i progressi tecnologici e la diffusione dei corsi di pronto intervento, l’arresto cardiaco rimane una delle principali cause di morte, colpendo anche i giovani. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la sensibilizzazione sulla prevenzione e cura cardiaca, aspetto che ha ricevuto apprezzamento anche da parte dei medici di famiglia, i quali sottolineano l’importanza della prevenzione nella salvaguardia delle vite.

Si consiglia di prenotare il proprio posto contattando il numero di telefono WhatsApp 392-8437167 o inviando una mail a segreteriafisiocam@gmail.com.