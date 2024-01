Al Teatro Cucinelli di Solomeo in scena lo spettacolo “+Erba. Una foresta in citta’”

Domenica 21 gennaio, al Teatro Cucinelli di Solomeo, si terrà una doppia replica di +Erba. Una foresta in città, alle 11 e alle 17.30, portato in scena dalla Compagnia TPO. Lo spettacolo, diretto da Davide Venturini e Francesco Gandi, vede la partecipazione delle danzatrici Běla Dobiášová e Valentina Consoli, con il set interattivo di Rossano Monti e il design visuale di Elsa Mersi.

Nell’ambito di questo straordinario spettacolo interattivo, due danzatrici coinvolgono i bambini presenti nel pubblico nella creazione di una città green immaginaria. L'”architetta” danzatrice disegna il paesaggio urbano, dalle case alle strade, mentre la “giardiniera” osserva la terra, gli insetti, disegnando erba e alberi. In una scena vuota, due grandi schermi allineati creano una stanza delle meraviglie, dando vita alle fantasie, idee e progetti delle danzatrici.

La città immaginaria cresce unendo le due diverse sensibilità delle protagoniste, ma presto nuovi personaggi e eventi entrano in gioco. I bambini popolano lo spazio, gli insetti e le stagioni si manifestano, rendendo la città più grande e complessa. Tuttavia, una minaccia si profila con la crescita di una fabbrica che allontana la natura. Sarà compito delle danzatrici, insieme ai bambini, ridisegnare lo spazio affinché la natura possa rinascere, culminando nel suggestivo “concerto degli alberi”.

La Compagnia TPO, con la sua proposta di teatro interattivo, crea spettacoli visivi, emozionali, tattili e immersivi. Attraverso l’uso innovativo del digital design, trasforma gli spettacoli in “ambienti sensibili”, dove il confine tra arte e gioco diventa sottile. Danzatori, performer e pubblico condividono la scena, esplorando nuove forme espressive oltre le barriere linguistiche e culturali. Ogni creazione si configura come un “set”, una macchina scenica progettata per dialogare con il corpo in movimento, trasformando i gesti in azioni interattive grazie all’interfaccia tra immagini, suoni e corpo.

Il lavoro della Compagnia TPO è guidato da Davide Venturini e Francesco Gandi, che operano come art director di un team eclettico composto da ingegneri e artisti dell’immagine e del suono.