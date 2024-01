Tafferugli al bar del centro commerciale, un ragazzino finisce in ospedale con ferite da taglio

Forse una rivalità fra bande è alla base dell’aggressione che si è verificata oggi nel bar adiacente a una sala giochi di un centro commerciale a Ellera di Corciano.

Numerosi i presenti che hanno assistito impietriti al fatto e che ne hanno poi raccontato in chat e social network. All’inizio si è pensato ad una rapina con taglierini ma ciò è stato smentito dagli addetti della sala giochi.

Pare invece che uno o più ragazzi abbiano scavalcato il bancone del bar impossessandosi di coltelli. Durante una successiva colluttazione un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito all’addome ed è stato condotto in ospedale mentre l’aggressore si sarebbe dileguato.

Sono in corso le indagini della polizia di Stato. Potrebbero essere utili testimonianze e le telecamere di sorveglianza della zona.

Purtroppo non è il primo episodio del genere che avviene in un posto molto frequentato anche da famiglie per fare shopping in tutte tranquillità o recarsi al cinema.