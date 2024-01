Come progettare libri tattili, corso di formazione alla biblioteca “Gianni Rodari”

“Un percorso formativo di elevato interesse socio-culturale e completamente gratuito, utile per chi, genitore, insegnante, educatore o operatore in genere opera con i libri tattili illustrati in diversi ambiti, da quello educativo a quello museale, a quello tiflologico, scienza che studia le condizioni e le problematiche delle persone con disabilità visiva per aiutarle ad attuare una piena integrazione”. Così l’assessore alla cultura del Comune di Corciano, Francesco Mangano, introduce “ABC. I primi passi per la realizzazione di un libro tattile illustrato”, la due giorni sulla progettazione di libri tattili illustrati, con formazione e attività laboratoriali prevista il 19 e 20 gennaio alla Biblioteca Comunale “G.Rodari”. “La scelta della sede non è casuale – aggiunge – in quanto da sempre la Biblioteca è propulsore di attività divulgative e di formazione legate sì alla promozione della lettura, ma anche alle esigenze della comunità in ambito educativo,”. Le iniziative saranno diversificate a seconda delle giornate: Venerdì 19 gennaio, dalle 16,00 alle 18,00 si terrà la presentazione del libro “ABC. I primi passi per la realizzazione di un libro tattile illustrato” ed un workshop di formazione; Sabato 20 gennaio dalle 10,00 alle 12,00 previsti laboratori calibrati sulle differenti età sempre inerenti la realizzazione di libri tattili, per bambine/i 6-10 anni con focus sulle immagini tattili, nonché per ragazze/i 11-14 anni con focus sulla rilegatura. È richiesta la prenotazione attraverso i canali della Biblioteca: biblioteca@comune.corciano.pg.it o al tel 0755188291