Calcio inclusivo: domenica di incontri per il Campionato Interregionale Umbria Marche

Ospitata dal campo sportivo dell’Asd Ellera Calcio “G. Fioroni” a Corciano, si è tenuta ieri la seconda giornata del “Campionato Interregionale Umbria – Marche Figc D.C.P.S.”, segnando il ritorno alle competizioni ufficiali dopo le partite a ranghi misti per la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Nel Campo A, SSD Nuova Alba ha sfidato ASD Ellera B, terminando con un risultato di 4-7.

Nel Campo B, ASD Ellera A ha trionfato contro ACD Bastia 1924 con uno score di 3-0.

Il punto culminante della giornata è stato il match tra ASD Superga 48 e ASD Ellera A, vinto dai Corcianesi per 3-2 grazie al goal decisivo segnato all’ultimo secondo da Patiti, su un passaggio magistrale del fantasista Bachiorri.

1 di 11

La competizione non si ferma qui, con il prossimo incontro in programma il 12 dicembre, quando una delegazione dei giocatori sarà ricevuta dall’Assessore Coletto presso gli Uffici della Regione Umbria. L’Assessore ha sostenuto attivamente il progetto sin dall’inizio, contribuendo in modo significativo.

Con la chiusura di questa intensa giornata calcistica, il Campionato Interregionale Osserverà ora una “sosta invernale” fino al 20 gennaio 2024, promettendo emozionanti sfide e momenti indimenticabili quando riprenderà.