Inaugurato “Natale a Corciano”, presepe monumentale nel segno di San Francesco

Il borgo di Corciano oggi pomeriggio si è animato con l’inaugurazione di Natale a Corciano, che ha radunato molti cittadini e tante famiglie. L’evento è stato aperto dal concerto del coro “Dolci note di Natale” della scuola media Bonfigli, seguito da una serie di appuntamenti che hanno coinvolto grandi e piccini.

1 di 5

Protagonisti della giornata sono state la mostra di pittura, l’apertura del presepe delle scuole, il suggestivo presepe vegetale. Come sempre un’attenzione particolare è stata dedicata al presepe storico del borgo, che cattura ogni Natale l’interesse di numerosi visitatori.

I più piccoli hanno potuto vivere un’esperienza unica, girando per i vicoli del borgo in sella ai Pony, mentre in piazza gli adulti si sono divertiti con il Cabaret della compagnia Il Carro, regalando momenti di spensieratezza e allegria.

La centrale Piazza dei caduti, inoltre, ha catturato l’attenzione di tutti grazie al grande allestimento che raffigura San Francesco che dona il presepe al mondo in un suggestivo scenario natalizio.

SCARICA IL DEPLIANT DI NATALE A CORCIANO 2023

L’evento, tradizione nel centro storico di Corciano, si svolge da dicembre fino all’Epifania, offrendo ogni anno un programma ricco di proposte originali dedicate al periodo natalizio. Il presepio monumentale, vero fulcro della manifestazione, prende vita tra i vicoli e le piazzette del centro storico, regalando un’atmosfera incantata e suggestiva.

Quest’anno, in occasione dell’ottocentesimo anniversario del primo presepio creato a Greccio da San Francesco, il presepio monumentale e tutte le iniziative del borgo sono dedicati a questa importante ricorrenza. Il filo rosso che lega le varie iniziative di “Natale a Corciano” è ispirato al messaggio “Betlemme è qui”, invitando tutti a rivivere la magia di quella notte a Betlemme attraverso i valori di pace, amore e fratellanza, oggi più che mai necessari. Un evento che non solo celebra la tradizione, ma invita a riflettere sui significati profondi del Natale.