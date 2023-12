La Cina celebra Brunello Cucinelli “Designer of the year”

La Cina rende omaggio a Brunello Cucinelli, insignito del prestigioso premio “Designer of the Year” dalla rivista di moda maschile GQ China. La cerimonia di premiazione si è svolta a Puyuan, una località turistica e distretto di eccellenza nella maglieria nella provincia dello Zhejiang. Il fondatore della casa di moda di Solomeo ha ricevuto il riconoscimento dalle mani della modella cinese He Cong e di Roger Lynch, Global Chief Executive Officer di Condé Nast. Il premio è stato conferito a Cucinelli in virtù del suo ruolo di creatore di tendenze nel mondo della moda e del lifestyle.

Quest’anno non è la prima volta che Cucinelli viene premiato: nel 2023 ha già ricevuto il prestigioso Neiman Marcus Fashion Award a Parigi. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un Forum dove Cucinelli ha condiviso le sue riflessioni su temi importanti come l’armonia tra profitto e dono, il rispetto del Creato e l’equilibrio tra il tempo del lavoro e quello dedicato agli affetti e alle passioni personali.

“Con vivo sentimento ringrazio tutto il team di GQ, a partire da Roger Lynch, Will Welch, Gill Zhou e Rocco Liu”, ha commentato Cucinelli. Ha inoltre dedicato il premio ai giovani del mondo, esortandoli a essere sentinelle del creato e a mantenere un equilibrio nella vita.

Il fondatore della casa di moda umbra ha citato un antico proverbio cinese di 2500 anni fa: “Se vuoi il raccolto a un anno, coltiva il riso; se vuoi un raccolto a dieci anni, pianta il melo; ma se vuoi un risultato a cento anni, allora educa l’umanità”. Queste parole, secondo Cucinelli, hanno guidato la sua filosofia di vita e di lavoro.

Rocco Liu, Editor in Chief di GQ China, ha sottolineato l’importanza della sostenibilità umana, affermando che i media non devono concentrarsi solo sui progressi tecnologici, ma anche sulle questioni quotidiane che migliorano la vita di tutti.