“La pace violata”, evento di Humus Sapiens per parlare di fratellanza universale

L’Associazione Humus Sapiens, in collaborazione con l’Associazione Proteo FareSapere e con il Patrocinio dell’Università per Stranieri di Perugia, presenta l’iniziativa “La pace violata – Il dovere di parlare di pace in tempo di guerra”. L’evento si terrà giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 17:30, presso Palazzo Gallenga nell'”Aula Montessori” dell’Università per Stranieri di Perugia. Sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Humus Sapiens.

I relatori che interverranno includono Valerio De Cesaris, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia; Giuseppe Moscati, Presidente della Fondazione Aldo Capitini; Alberto Stella, Presidente di Proteo FareSapere Umbria; e Moreno Caporalini, Coordinatore di Progetti di Cooperazione in Palestina. L’introduzione sarà a cura di Antonio Rocchini, Presidente dell’Associazione Humus Sapiens. La serata sarà arricchita da spunti musicali curati da Marco Coletti e Chiara Lupattelli.

“La Pace Violata” è un evento nato come risposta all’allarmante proliferazione di guerre nel mondo, con ben 59 conflitti in corso solo nell’ultimo anno. L’iniziativa si configura come un grido contro la violenza e la guerra come strumenti per risolvere le divergenze tra popoli e nazioni. La storia non deve tornare indietro, e tutti sono chiamati a non abituarsi a questa realtà. Il bisogno di pace deve rimanere al centro dell’attenzione di tutti. L’Associazione Humus Sapiens affronta con determinazione il complesso tema della pace nel mondo, riconoscendolo come una pre-condizione essenziale per la sopravvivenza stessa dell’umanità. L’evento si svolgerà in un contesto dedicato alla promozione della fratellanza e della solidarietà tra popoli diversi.

L’Associazione esprime fin da ora la sua gratitudine a tutti coloro che parteciperanno a questo significativo evento, contribuendo a mantenere viva la speranza per un mondo più pacifico e solidale.