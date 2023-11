Tsa incontra il Comune di Corciano: “Insieme per un servizio sempre più efficace”

Proseguono gli incontri che Tsa Trasimeno servizi ambientali ha promosso con i Comuni del territorio servito dall’azienda. L’ultimo incontro, in ordine di tempo, si è svolto ieri nella sede di Magione di Tsa. Il presidente Cristian Betti e il consigliere delegato Alessio Lutazi hanno incontrato il sindaco del Comune di Corciano, Lorenzo Pierotti, e gli assessori Stefano Gabrielli e Giordana Tomassini.

Il confronto si è incentrato sulle peculiarità e sulle necessità del territorio, tanto delle zone residenziali e delle diverse frazioni del comune, che nelle aree commerciali.

Gli incontri proseguiranno con il confronto con l’amministrazione comunale di Tuoro sul Trasimeno che si svolgerà nelle prossime settimane.

«Il dialogo con i territori e con gli amministratori è fondamentale per assicurare un servizio che sia sempre più aderente alle specifiche necessità di ognuno di essi. È importante capire i bisogni per intervenire nella maniera più mirata e adeguata possibile» ha commentato il presidente Betti.

«Il nostro comune è in continua crescita e, di conseguenza, la necessità di adeguare i servizi è fondamentale per assecondare uno sviluppo, sia residenziale che commerciale, sostenibile e corretto. Questo è possibile solo grazie a un costante confronto con chi gestisce i servizi alla collettività, come è avvenuto con Tsa» ha sottolineato il sindaco Pierotti.