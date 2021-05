Incidente fra Taverne e Magione, ferito un motociclista

i Vigili del Fuoco con una squadra della Centrale di Perugia sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto poco dopo Taverne di Corciano all’altezza del bivio per l’Autodromo di Magione. Secondo i primi accertamenti un’auto in transito è finita contro una moto il cui conducente è rimasto ferito. Sul posto 118 e forze dell’ordine.