Incompatibilita’ degli ex amministratori nelle partecipate: se ne parla in Commissione Controllo e Garanzia

Facendo seguito al rinnovo del Consiglio Comunale e alle relative commissioni consiliari, in data 16/11/2023 si è riunita per la prima volta la Commissione Controllo e Garanzia, di cui il sottoscritto è presidente. Come primo punto della discussione, è stato affrontato un argomento di grande rilevanza per chi governa la città.

La commissione ha registrato una notevole partecipazione, con la presenza non solo dei commissari, ma anche di dirigenti dell’Ente e rappresentanti della Giunta. I lavori si sono aperti con la discussione sulla nomina del Presidente della TSA (Trasimeno Servizi Ambientali).

La Commissione Controllo e Garanzia, su proposta del presidente, aveva il compito di valutare l’eventuale incompatibilità del neo-nominato alla Presidenza della TSA, che fino a qualche mese fa ricopriva la carica di Sindaco del Comune di Corciano. Il Presidente Camicia ha comunicato che il DLG 39/2013, all’art. 7, prevede che non possano essere conferiti incarichi nel seno di aziende partecipate a coloro che, nei due anni precedenti, sono stati componenti di Giunta o consiglieri di un comune con più di 15.000 abitanti.

Il proponente, nonostante le diverse interpretazioni sulla norma da parte di autorevoli membri della Giunta, riteneva utile una relazione in merito da parte del segretario generale e dei dirigenti degli uffici competenti.

I lavori della commissione sono stati sospesi in attesa della documentazione richiesta, che i vari dirigenti dovranno produrre ai commissari. Si ritiene che la Commissione Controllo e Garanzia abbia affrontato oggi una problematica che altri comuni hanno sempre evitato di trattare: le incompatibilità previste dal DLG 39/2013. Partendo da Corciano, finalmente si potrà fare chiarezza sulle varie interpretazioni della norma e forse l’ex Sindaco di Corciano, per assumere l’incarico di Presidente della TSA, dovrà aspettare almeno due anni.

Durante i lavori sono stati discussi altri argomenti, come la chiusura, per lavori, di un tratto di strada di Via Gramsci, che sta causando disagi ai residenti e ai commercianti, la sicurezza della città e il sistema di videosorveglianza.

Il Presidente, Dr. Luca Cordelio Dimonte Camicia