Politica: il Partito Democratico di Corciano ricomincia dalla “scuola” per affrontare il futuro

Il Partito Democratico di Corciano ha deciso di dedicare alla scuola, ai temi dell’istruzione e dei servizi alla famiglia la prima iniziativa dopo il positivo risultato alle elezioni amministrative dello scorso maggio. Ne discuteranno venerdì 17 novembre alle ore 18,30 presso il Centro sociale “A. Cardinali” di Ellera il Vice Sindaco del Comune di Corciano Sara Motti, il Capogruppo Pd in Consiglio Regionale Simona Meloni, il Segretario del Pd dell’Umbria Tommaso Bori, il Dirigente Scolastico Daniele Gambacorta, la Responsabile della consulta adolescenza e infanzia del Pd dell’Umbria Maria Pia Serlupini.

Chiara Scardazza, che coordinerà l’incontro, sottolinea a nome del Partito Democratico di Corciano che – “l’offerta formativa del territorio è buona ma occorre riflettere sul futuro: su una società in continua evoluzione che impone di qualificare ulteriormente la scuola per preparare al meglio i nostri giovani a sfide innovative. La manifestazione nazionale del Partito Democratico di Roma di qualche giorno fa ha evidenziato i limiti delle risorse a disposizione per la formazione, chiedendo con forza a tutte le istituzioni a partire dal Governo di fare di più per le famiglie e le giovani generazioni.”

La serata sarà anche l’occasione per completare il tesseramento 2023 e presentare la nuova organizzazione che il Partito Democratico di Corciano si è dato per affrontare i prossimi mesi densi di appuntamenti politici ed elettorali. A coordinare il Pd locale fino alle elezioni regionali dell’autunno 2024 e alla successiva fase congressuale saranno Stefania Eercolanoni, Chiara Scardazza, Stefano Scarpelloni accanto al Segretario uscente Stefano Gabrielli che da qualche mese il Sindaco Lorenzo Pierotti ha nominato Assessore nella sua Giunta.

Il Partito Democratico di Corciano dopo una lunga ma molto proficua fase di riorganizzazione punta con decisione a consolidare quel ruolo determinante di attore presente e protagonista della società locale.