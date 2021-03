Morto Stefano Zuccherini, il cordoglio del sindaco di Corciano Cristian Betti

“Ho appreso con dolore della scomparsa di Stefano Zuccherini, punto di riferimento storico per la politica locale, come consigliere comunale, e non solo. Figura di grandissimo rilievo anche nel mondo sindacale, è stato sempre dalla parte di chi aveva bisogno. Con lui se me va un pezzo importante di storia umana e politica. Faccio le mie più sincere condoglianze a tutti i familiari ed a tutti i suoi affetti più cari”.

Così il sindaco di Corciano Cristian Betti sulla morte nelle ore scorse a causa di un malore di Stefano Zuccarini, politico e sindacalista, all’età di 67 anni.

Zuccherini cominciò la sua carriera come sindacalista nella Fiom-Cgil dell’Umbria fino a diventare il segretario aggiunto dell’organizzazione. Nel 1993 aderì al Partito della Rifondazione Comunista e diventò segretario della Federazione di Perugia. Nel 1995 venne eletto in Regione e diventò segretario regionale dell’Umbria del suo partito (Rifondazione Comunista). Nel 2006 venne candidato ed eletto in Senato nella circoscrizione dell’Umbria, nella legislatura fu membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e vicepresidente della Commissione permanente del lavoro.