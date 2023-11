Green economy: Tsa protagonista all’edizione 2023 di Ecomondo a Rimini

Tsa Trasimeno servizi ambientali sarà presente a Ecomondo, l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy, che si svolgerà a Rimini dal 7 al 10 novembre. L’azienda sarà presente agli stand 402-503 del padiglione D1 insieme a Gesenu.

«Partecipiamo a questo evento di livello assoluto nella ferma convinzione che la condivisione e il confronto con le più importanti realtà del mondo sia fondamentale per offrire un servizio sempre migliore ai nostri cittadini-utenti. L’obiettivo è quello di garantire efficienza e sostenibilità ambientale con un servizio puntuale che sappia rispondere al meglio alle esigenze dell’ambiente e dei cittadini. L’appuntamento di Rimini, in questo senso, è importante anche per lo sviluppo di futuri progetti che vedranno il nostro territorio di riferimento protagonista». Così il presidente di Tsa Trasimeno servizi ambientali, Cristian Betti.