I sindacati sulla recente morte sul lavoro: “Un’ecatombe continua”

“Un’ecatombe continua, una carneficina costante che non accenna a diminuire e alla quale dobbiamo mettere fine”.

Così i sindacati sulla nuova vittima sul lavoro in una caduta dall’alto avvenuta in un’azienda di Corciano e che ha riguardato un lavoratore di 57 anni,

“Neanche il tempo di piangere le precedenti vittime, che la strage continua e non basta più neanche il cordoglio, che esprimiamo per il lavoratore venuto a mancare”.

Così la segretaria della Cgil dell’Umbria, Maria Rita Paggio, il segretario generale Cisl Umbria, Angelo Manzotti e il segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari e i responsabili delle categorie Elisabetta Masciarri (Fillea Cgil), Giuliano Bicchieraro (Filca Cisl) e Roberto Lattanzi (Feneal Uil)

“Una nuova e terribile morte – spiegano i sindacati – che deve spronare tutti gli attori, sociali e istituzionali, ad agire immediatamente”.

Domani alla Cassa Edile di Perugia i sindacati hanno convocato istituzioni e associazioni datoriali per rilanciare la piattaforma e chiedere un ‘Patto per la salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro’.