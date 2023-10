Festa dei nonni: splendida giornata alla scuola dell’infanzia di Mantignana

Condividere con i propri cari una mattinata all’insegna del divertimento, piantando alberi per testimoniare l’importanza delle ‘radici’ e dei legami con le proprie origini. In occasione della Festa dei Nonni, che si celebra dal 2005 ogni 2 ottobre, la Scuola dell’Infanzia di Mantignana, diretta dal dirigente Prof. Daniele Gambacorta, ha invitato tutti i nonni dei bambini a un’esperienza coinvolgente da vivere insieme alle insegnanti del plesso.

La giornata si è aperta con il saluto delle insegnanti Annunziata Tuosto, Roberta Iaconi, Nara Fidati, Clara Covarelli e Pierina Leoni, che insieme alle collaboratrici Donatella Battistoni e Simonetta Maccarelli hanno accolto i nonni dei bambini. Successivamente, i bambini hanno recitato una poesia e cantato una canzoncina ai nonni per dar loro il benvenuto nella scuola. Subito dopo, i nonni hanno raccontato ai nipoti come trascorrevano il tempo libero e quali giochi utilizzavano con i loro amici. La festa è proseguita nel giardino della scuola, dove i bambini e i nonni hanno giocato insieme al tiro alla fune, al gioco della bandiera e al gioco delle “scatoline”, ballando e divertendosi insieme.

Dopo i giochi, alcuni nonni hanno piantato in giardino quattro alberi, donati dal Comune di Corciano, per sottolineare che se negli alberi è importante avere radici forti per la crescita e lo sviluppo della pianta, nella famiglia è altrettanto importante costruire legami solidi con le proprie origini. Al termine della giornata, ogni bambino ha consegnato al proprio nonno un piccolo dono, a testimonianza dell’amore per loro e per ringraziarli di aver trascorso una giornata indimenticabile di condivisione e allegria. L’organizzazione ringrazia tutti i nonni per l’affettuosa partecipazione e la signora Najara Spinelli per aver donato alla scuola tanti palloncini colorati.