Incidente sul lavoro a Taverne, cade da sette metri di altezza

Un volo da sette metri. Vittima di un nuovo infortunio sul lavoro è una persona che si trovava sul tetto di un capannone a Taverne di Corciano, in via Palazzeschi. Il fatto si è verificato intorno alle 15.00. Sul posto sono intervenuti 118 e Vigili del Fuoco che ne danno notizia.

La persona caduta da un’altezza di sette metri è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. La squadra dei pompieri sta verificando le condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda mediante autoscala.