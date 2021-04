Sport: i L’Unatici Ellera Corciano al giro dell’Umbria

Grande e festosa partecipazione della squadra dei L’Unatici Ellera Corciano ad una delle classiche del podismo umbro, ovvero il Giro dell’Umbria a tappe, disputato la scorsa settimane con le singole gare a Campello sul Clitunno, Montebuono di Magione, Ponticelli di Città della Pieve e Tuoro sul Trasimeno. In un clima di grande entusiasmo e con tanti sorrisi, a prendere parte all’intera competizione sono stati Maria Cristina Draoli, che si è classificata al primo posto nella propria categoria, Luca Renzi, giunto settimo di categoria e Antonello Menconi, giunto diciottesimo. Alle singole tappe hanno poi preso parte con positivi riscontri anche cronometrici Laura Gargaglia (ultima arrivata nella squadra), Donatella Tonini, Luca Aiello, Pasquale Romano e poi a quella conclusiva al Trasimeno Paolo Belleri e Filippo Poponesi, con al seguito del gruppo Anna Maria Falchetti, presidente della società.

Intanto, dopo una fase di comprensibile rallentamento dovuto alla pandemia e all’interruzione del calendario agonistico, il gruppo ha ripreso la propria attività a pieno regime anche con nuovi tesserati e con l’intenzione di crescere ulteriormente nei prossimi mesi per consolidarsi ulteriormente nel territorio. Già la settimana precedente c’era stata una massiccia partecipazione della squadra alla Strasimeno, sulle distanze della mezza maratona e della maratona. La squadra nata alla fine del 2016 dall’unione tra il gruppo podistico L’Unanuova di Ellera e la Podistica Corciano sta portando avanti il proprio programma e chiunque voglia entrare a far parte della squadra può farlo in qualsiasi momento. Tra le prossime iniziative, oltre alla partecipazione alle gare, c’è l’organizzazione per il prossimo 14 novembre insieme alla società del Cdp Atletica Perugia della Straquasar.