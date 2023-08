Sicurezza a Corciano, FdI: “Servono investimenti per controlli e videosorveglianza: il Sindaco si attivi”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Corciano guidato dal capogruppo Daniele Padovano interviene sugli episodi di criminalità registrati negli ultimi giorni nel territorio comunale, che hanno destato un certo allarme e che preoccupano notevolmente i cittadini, alle prese con furti e rapine, ultimo il Bar Taverne vittima di un bottino per un valore di circa 15.000 euro.

“Il tema della sicurezza” scrivono i consiglieri del partito di Giorgia Meloni, “è molto sentito in città, ed è stato uno degli argomenti salienti della nostra campagna elettorale. “Siamo preoccupati per questo crescita esponenziale di atti delinquenziali e chiediamo un intervento tempestivo da parte delle istituzioni preposte. Da tempo reclamiamo il diritto dei cittadini di vivere tranquilli ed è per questo che vanno assolutamente implementati i sistemi di videosorveglianza in prossimità di abitazioni, strade, esercizi commerciali, luoghi pubblici.”

“Il Sindaco – prosegue Fratelli d’Italia – ha il dovere di adoperarsi per coadiuvare le forze dell’ordine, anche prevedendo orari straordinari per il presidio del territorio da parte della polizia municipale, utile deterrente per malviventi e malfattori. Quello che è certo – conclude il gruppo consiliare – è che non possiamo restare a guardare mentre i cittadini restano vittime di ripetute barbarie.”