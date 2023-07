La Ditta Gradassi ringrazia le istituzioni per l’intervento durante l’incendio all’impianto di Ellera, ecco la lettera

- pubblicità -

Dopo l’incendio presso la sede di Ellera di Corciano, la Ditta Gradassi e i suoi collaboratori desiderano esprimere un sentito ringraziamento alle istituzioni locali per il tempestivo intervento durante l’incendio che ha colpito uno dei loro impianti. In una lettera di ringraziamento inviata al Sindaco e al Comune di Corciano, ai Vigili del Fuoco di Perugia, ai Carabinieri di Corciano, all’ASL e all’ARPA, la Ditta Gradassi evidenzia l’importanza dell’operato delle istituzioni nel contenere i danni e nel lavorare insieme per il ripristino e la ripresa delle attività.

Di seguito riportiamo integralmente la lettera:

“La Ditta Gradassi e i propri collaboratori, costretti a vivere un momento particolarmente difficile ed impegnativo, a causa del noto e drammatico incendio che ha colpito uno dei propri impianti, ringraziano con tutto il cuore, le istituzioni che stanno permettendo di riprendere rapidamente la normale attività.



Segnatamente ringraziano il Sindaco e tutto il Comune di Corciano, i Vigili del Fuoco di Perugia, i Carabinieri di Corciano, la Asl e l’Arpa. Grazie all’operato delle donne e degli uomini, capaci e coraggiosi, che fanno parte di dette istituzioni si è contenuto l’immenso danno e si sta lavorando tutti insieme per un rapido ripristino ed una proficua ripresa di tutte le attività. Semplicemente grazie.”

L’incendio alla sede della Ditta Gradassi ha rappresentato una sfida significativa, ma grazie al coordinamento e all’intervento delle istituzioni locali, si sono potuti contenere i danni e avviare il percorso di ripristino delle attività.