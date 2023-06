Scappa al controllo stradale: l'inseguimento finisce con incidenti multipli - Corcianonline

- pubblicità -

Un normale controllo stradale si è trasformato in una rocambolesca fuga nella mattinata odierna a Corciano. Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia si sono trovati di fronte a un episodio che ha messo a rischio la sicurezza stradale e ha richiesto l’intervento di varie forze dell’ordine. Tutto è cominciato quando gli agenti hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito lungo via Nervi. Il conducente, un cittadino italiano classe 1980, ha inizialmente rallentato ma improvvisamente ha accelerato e si è dato alla fuga, mettendo in pericolo la vita degli altri utenti della strada.

Le forze dell’ordine hanno prontamente intrapreso un inseguimento per fermare il fuggitivo. Durante la sua pericolosa corsa, il conducente ha causato due incidenti stradali con altri veicoli, mettendo ulteriormente a rischio la sicurezza delle persone presenti sulla strada. La situazione è precipitata quando l’autovettura ha perso il controllo e si è ribaltata.

- pubblicità -

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale sanitario e dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso sia al fuggitivo che alle altre persone coinvolte negli incidenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Perugia e della Polizia Locale di Corciano per effettuare i rilievi del caso.

Al termine delle operazioni di rito, il conducente della vettura è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il proprio comportamento. Attualmente, sono in corso le attività di accertamento per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante questa pericolosa fuga.