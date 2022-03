Lavoro, nuovi annunci per attività con sede a Perugia, Corciano e Città di Castello

Un operaio tecnico, un controller e addetti alla contabilità, al magazzino e al reparto ortofrutta. Sono queste le figure professionali che l’agenzia di lavoro interinale di Perugia “Somministrazione lavoro srl” sta cercando e selezionando per varie realtà imprenditoriali che operano nel capoluogo umbro, a Corciano e a Città di Castello. Le opportunità di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Di seguito gli annunci:

Un operaio tecnico full time per azienda operante a Perugia nel settore dell’impiantistica elettrica ed idraulica. La risorsa, che si occuperà di assistenza tecnica ad impianti termici e condizionamento, dovrà essere flessibile e motivata e l’aver maturato esperienza nel settore rappresenta un requisito preferenziale. Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato;

Un addetto al magazzino full time ed automunito per azienda di Corciano operante nel settore industria. La figura ricercata si occuperà della ricezione della merce e della verifica dei documenti di trasporto, della spunta e dello stoccaggio della stessa nelle apposite aree dedicate e della sua preparazione per spedizioni o consegna ai clienti. I requisiti sono esperienza nella mansione di almeno un anno, serietà, motivazione e disponibilità da subito. Si offre: ambiente dinamico e stimolante e prospettive di inserimento. Il contratto di assunzione durerà tre mesi, con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un addetto alla contabilità per importante studio di consulenza di Perugia. La risorsa sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante all’interno di uno studio di consulenza con oltre 60 anni di storia. Si richiedono quattro anni di esperienza nella mansione maturata all’interno di studi professionali, ottima conoscenza della contabilità generale, orientamento al cliente e buone capacità relazionali e capacità di problem solving. Si offre: ambiente dinamico e stimolante, prospettive di crescita, formazione continua ed inserimento diretto ed immediato con inquadramento contrattuale in base all’esperienza maturata;

Un addetto al reparto ortofrutta per supermercato di Città di Castello. La figura si occuperà di attività carico/scarico merce dal magazzino, pulizia e sistemazione della merce nei banchi del reparto, preparazione e allestimento del banco vendita, assistenza alla clientela ed attività di registrazione della spesa. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend. Si offre: ambiente dinamico e stimolante, prospettive di inserimento diretto in azienda e contratto iniziale full time 40 ore di due o tre mesi con successiva possibilità di proroghe;

Un controller con esperienza pregressa nella mansione di almeno quattro anni, ottima conoscenza del pacchetto office e ottima conoscenza della lingua inglese, per azienda di Perugia. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda;

Un addetto alla contabilità con esperienza pregressa nella mansione di due anni, buona conoscenza della contabilità generale, buone capacità relazionali, orientamento al cliente e problem solving, per azienda di Perugia. Si offre contratto a termine per sostituzione malattia con successiva possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092, sulla pagina di Facebook Somministrazione lavoro srl o su quella di LinkedIn, oppure può consultare il sito web www.somministrazionelavoro.com.