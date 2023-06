24° edizione del Festival Villa Solomei: Arte, Musica e Cultura nel Borgo di Solomeo - Corcianonline

- pubblicità -

Solomeo si prepara ad accogliere il suggestivo Festival Villa Solomei, che si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio, offrendo una variegata proposta artistica e musicale. L’atmosfera incantata del borgo sarà animata da spettacoli di alto livello che abbracceranno diverse forme espressive, dal teatro alla musica tradizionale cinese.

L’inaugurazione avrà luogo venerdì 30 giugno presso il Teatro Cucinelli alle 17:30 con Maze, una straordinaria performance live del gruppo UnterWasser. Grazie a ombre, sculture e corpi tridimensionali proiettati su un grande schermo, lo spettacolo crea l’illusione di assistere a una pellicola cinematografica, incantando il pubblico presente.

Alle 18:30 sarà la volta del Sichuan Opera Ensemble, un gruppo di artisti con l’obiettivo di diffondere l’opera Sichuan e la cultura tradizionale cinese. Composto da 33 collaboratori permanenti, provenienti dalle principali troupe artistiche del Sichuan, l’Ensemble si esibirà all’ombra del campanile con lo spettacolo “The Rhythm Of Sichuan”.

La Chiesa di San Bartolomeo accoglierà alle 19:00 l’organista spagnola Ofelia Gómez Castellanos, che suonerà l’organo storico, mentre alle 19:30 nel suggestivo Giardino degli Ulivi la Sichuan Opera tornerà in scena con una performance che includerà anche il guqin, un antico strumento musicale cinese. Piazza del Castello ospiterà alle 20:00 l’Hamburg Percussion Ensemble, che regalerà al pubblico un coinvolgente concerto di percussioni ispirate ai suoni della Cina.

La serata culminerà nell’Anfiteatro, nel suggestivo scenario del Foro delle Arti, dove alle 21:15 il Sichuan Opera Ensemble si esibirà con lo spettacolo “L’Oriente incontra l’Occidente – Una serata di Opera Sichuan”. Questo straordinario spettacolo celebra la cultura tradizionale cinese, presentando forme d’arte come l’Opera Sichuan, il Cambio delle maschere e lo Sputafuoco, oltre a spettacolari Arti Marziali.

Il Festival Villa Solomei prosegue nei giorni successivi con altri appuntamenti imperdibili. Sabato 1 luglio, Carlo Zarinelli presenterà il progetto “Poetry in Music”, un viaggio musicale attraverso poesie del passato. In Piazza del Castello si terrà il concerto “Europa vs Sudamerica”, un affascinante confronto musicale tra le due culture. Alle 21:15, il tanto atteso “Concerto sotto le Stelle” vedrà Claudio Santamaria esibirsi con l’Orchestra Sinfonica della Magna Grecia, regalando al pubblico un’indimenticabile serata all’insegna delle canzoni d’amore.

Domenica 2 luglio sarà la volta del “Concerto per bicchieri musicali” di Robert Tiso, un polistrumentista noto per la sua abilità nel suonare i bicchieri. Inoltre, verrà offerto un omaggio a Charlie Chaplin con la proiezione di tre cortometraggi muti del 1914 accompagnati da musiche originali eseguite dal vivo. Nell’Anfiteatro J.M. Kraus, l’Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Fabio Ciofini, eseguirà la “Sinfonia Funebre” di J. Haydn e la “Missa In Tempore Belli”.

Lunedì 3 luglio sarà la volta del violoncellista cinese Yi-Bing Chu, che ha contribuito a diffondere la musica d’insieme in tutta la Cina. Infine, martedì 4 luglio si terrà un emozionante duetto tra il Maestro Guo Gan, famoso musicista folk e artista di erhu (il violino cinese a due corde), e la pianista Liu Long.