Incidente sul raccordo all’altezza di Terrioli, due auto coinvolte

- pubblicità -

Un incidente stradale si è verificato sul raccordo autostradale in direzione Perugia, in corrispondenza di Terrioli, coinvolgendo due veicoli. Fortunatamente, entrambi i conducenti sono risultati feriti in modo lieve e sono stati trasportati in ospedale dal servizio di emergenza 118.

L’incidente lungo la quattro corsie ha coinvolto un’auto dotata di impianto GPL. Nonostante l’impatto, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di gestire rapidamente la situazione.

- pubblicità -

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Perugia, il personale medico del servizio 118 e gli agenti della Polizia. Anche la società Anas, responsabile della gestione delle strade, è stata presente per coordinare le operazioni di sicurezza e il ripristino della viabilità.

In particolare, una ditta specializzata è stata chiamata per il ripristino del new jersey, la barriera di sicurezza danneggiata a seguito dell’incidente, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti lungo la strada.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno esaminando attentamente le dinamiche dell’evento al fine di determinare le responsabilità eventuali.

Il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza stradale.