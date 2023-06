Corciano celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con un evento di integrazione e solidarietà

- pubblicità -

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Comune di Corciano, attraverso il Progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), organizza un evento speciale per invitare la cittadinanza a partecipare a una giornata di condivisione e solidarietà. L’iniziativa si terrà martedì 20 giugno nell’Area Verde Enzo Melani di Corciano e vedrà la collaborazione di Frontiera Lavoro soc. coop. soc., Asad cooperativa sociale e Arcisolidarietà Ora d’Aria.

Il programma prevede diverse attività volte a promuovere l’inclusione e l’integrazione dei rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati.

Il momento clou dell’evento sarà un torneo di calcio a 5, che vedrà la partecipazione dei ragazzi del SAI Corciano e del CAS Conca del Sole. Questa sfida sportiva rappresenterà un’opportunità per i giovani di diverse provenienze culturali di unirsi e creare legami di amicizia. Durante l’evento, saranno anche approfondite le caratteristiche del progetto SAI e verranno condivisi i percorsi di Affido Familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Le famiglie affidatarie e i ragazzi avranno l’opportunità di fornire testimonianze significative, raccontando le esperienze di accoglienza e integrazione che hanno vissuto.

Non saranno dimenticati i più piccoli: saranno organizzate attività ludico-ricreative appositamente pensate per loro, in modo che possano divertirsi e interagire con i coetanei. Per rendere l’evento ancora più piacevole, sarà offerta una merenda per tutti i partecipanti.

L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la conoscenza e l’informazione riguardo alla situazione dei rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati. Allo stesso tempo, mira a favorire l’integrazione e l’accoglienza all’interno della comunità di Corciano, promuovendo un clima di solidarietà e comprensione reciproca.