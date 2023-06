Politica: a Corciano il sindaco Pierotti assegna deleghe a tutti i consiglieri di maggioranza

- pubblicità -

In linea con lo slogan della campagna elettorale “Corciano, ora di più”, il sindaco Lorenzo Pierotti ha deciso di conferire deleghe specifiche a tutti i consiglieri di maggioranza, che ricalcano i punti del programma elettorale. “È la prima volta che succede a Corciano – spiega un comunicato dell’amministrazione comunale – oltre ad essere raro, se non un caso unico, nella maggior parte dei comuni”.

Nello specifico Pierotti ha assegnato le seguenti deleghe: partecipazione dei cittadini e legalità ad Andrea Bacelli, qualità degli spazi pubblici e aree verdi a Veronica Munzi, centri storici a Danilo Mattaioli, politiche giovanili ad Antonio Cappelli, relazioni internazionali a Nicola Masiello, diritto alla salute, disabilità e inclusione sociale a Silvia Guasticchi, transizione ecologica e sostenibilità a Stella Blancardi, rischio idrogeologico e riqualificazione dei cimiteri a Fabio Bulletti, innovazione tecnologica, transizione digitale e marketing territoriale ad Andrea Braconi, sviluppo del territorio e paesaggio a Federico Fornari, mobilità dolce a Mirco Fagioli.

Il sindaco invece si è assunto le responsabilità delle pari opportunità e delle politiche di contrasto alla violenza di genere, ritenendo importante coinvolgere anche gli uomini in questo tema. “La parità di genere è una realtà concreta, ma purtroppo continuiamo ad essere testimoni di episodi di violenza. È per questo che un uomo può e deve occuparsi di queste questioni”, ha dichiarato Pierotti. L’amministrazione si impegna peraltro a sensibilizzare sul tema con future iniziative. Pierotti ha evidenziato l’importanza del dialogo e della dialettica per una politica sana, sottolineando che l’estate sarà un momento fondamentale per pianificare e attuare il programma. “Abbiamo tante cose da fare e vedo lo stesso entusiasmo che mi ha animato quando ho iniziato il mio percorso politico 10 anni fa. Mettersi al servizio della comunità è il fondamento del nostro ruolo”, ha concluso Pierotti.