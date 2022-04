Pasqua al cinema: da “Animali fantastici” a “Morbius”, il The Space apre anche al mattino

Una Pasqua dedicata agli amanti del grande schermo, all’insegna delle grandi storie cinematografiche in proiezione in tutte le sale del circuito sin dal mattino; questa la speciale iniziativa targata The Space Cinema, prevista per il 16, 17 e 18 aprile. Non solo, il circuito aprirà le sue porte dalla mattina anche in occasione delle giornate del 24 e del 25 aprile.

Un’importante opportunità per guardare le ultime novità in sala o recuperare le uscite delle settimane precedenti e vivere la magia del cinema con tutta la famiglia. Tra i film in programmazione: Animali Fantastici – I Segreti di Silente; Morbius; Corro Da Te; Finale a Sorpresa – Official Competition; Gli Idoli delle Donne e Bla Bla Baby, ma anche titoli dedicati ai più piccoli, con il film d’animazione Sonic 2.

Rimangono sempre validi i protocolli necessari a garantire il distanziamento e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. È necessario possedere il Green Pass rafforzato per accedere in sala. Per acquistare i biglietti e godersi le matinée di The Space Cinema basta visitare il sito ufficiale, dove è disponibile la programmazione completa degli spettacoli.