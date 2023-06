L’Associazione Colle della Trinità elogia il Sindaco Pierotti per il successo e promuove la collaborazione per il territorio

- pubblicità -

L’Associazione Colle della Trinità ha ritenuto doveroso complimentarsi con il Sindaco Lorenzo Pierotti e la sua Giunta per il successo ottenuto nell’ultima tornata elettorale che lo vede a capo di una ampia coalizione cui spetta il gravoso compito di condurre Corciano lungo le tortuose e complesse vie del progresso sociale ed economico. “L’Associazione è lieta di congratularsi con il Sindaco Lorenzo Pierotti e la sua Giunta per la vittoria nelle recenti elezioni”, ha dichiarato l’Associazione. “Siamo fiduciosi che la loro ampia coalizione saprà affrontare le sfide che attendono Corciano e guidare il Comune verso un futuro di crescita e benessere per tutti i cittadini”.

L’Associazione ha inoltre rinnovato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti e dei numerosi frequentatori degli ameni luoghi che caratterizzano il territorio del Colle della Trinità. “Desideriamo ribadire il nostro impegno a lavorare insieme al Sindaco e alla Giunta per garantire una migliore qualità della vita a tutti coloro che vivono e visitano il nostro territorio”, ha affermato l’Associazione. “Siamo pronti a offrire il nostro sostegno e la nostra esperienza per promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare le bellezze del Colle della Trinità”.

E’ stato anche ricordato il lungo iter che ha permesso di istallare la telecamera, donata dall’Associazione al Comune e a tutta la popolazione per rendere più sicura la zona, nella certezza che questo sia interpretato come reale e concreto gesto di collaborazione fra pubblico e privato. “È importante sottolineare l’importanza di questa collaborazione tra il settore pubblico e privato”, ha dichiarato l’Associazione. “L’installazione della telecamera rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza nella nostra comunità. Siamo grati al Sindaco e alla Giunta per aver accolto il nostro contributo e per aver lavorato insieme a noi per garantire un ambiente più sicuro per tutti”.

Vengono formulati auguri affinché il Sindaco – giovane e sensibile alle problematiche ambientali che coinvolgono tutto il Pianeta – ponga in essere una politica sempre più attenta alla tutela ed alla salvaguardia del territorio, rendendo sostenibile lo sviluppo che inevitabilmente dovrà perseguire per il suo Comune. “Il Sindaco Lorenzo Pierotti ha dimostrato una sensibilità unica per le questioni ambientali che affliggono il nostro pianeta”, ha affermato l’Associazione. “Auguriamo al Sindaco di mettere in atto politiche e iniziative che tutelino e preservino il nostro territorio, garantendo uno sviluppo sostenibile per il bene della nostra comunità e delle generazioni future”.