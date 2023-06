Torna il Festival Villa Solomei: Musica classica e contemporanea nel suggestivo borgo di Solomeo

- pubblicità -

Il Festival Villa Solomei, una delle rassegne musicali più attese dell’estate umbra, fa il suo ritorno con la sua 24^ edizione. Cinque giornate di emozioni musicali, che si svolgeranno dal 30 giugno al 4 luglio 2023, nel pittoresco borgo di Solomeo. Questa edizione sarà particolarmente speciale, con una “Anteprima” dedicata alla Turandot, che si terrà il 21 giugno in occasione della Festa Europea della Musica.

La Cina sarà il paese ospite di questa edizione, creando un ponte musicale tra due culture millenarie. Artisti italiani e cinesi si esibiranno insieme sul palco del borgo di Solomeo, offrendo un’esperienza unica ai visitatori.

Il Direttore artistico del Festival, Fabio Ciofini, commenta entusiasta: “Ripartiamo da dove eravamo lasciati. Dopo le sfide dell’emergenza sanitaria e le limitazioni delle scorse edizioni, quest’anno il Festival Villa Solomei ritorna ad ospitare un paese straniero. La Cina, che avrebbe dovuto essere il paese ospite nel 2020, sarà al centro di queste cinque giornate di festival. Avremo la Sichuan Opera, il rinomato Maestro di er hu Guo Gan al pianoforte insieme a Liu Long e il famoso violoncellista Chu Yibing”.

Tra i protagonisti di rilievo del Festival ci sarà anche l’acclamato attore Claudio Santamaria, che si esibirà insieme all’Orchestra sinfonica della Magna Grecia diretta da Piero Romano nel concerto “Le canzoni dell’amore” il 1 luglio presso l’Anfiteatro.

Il programma del Festival offre molti altri appuntamenti imperdibili, tra cui “Turandot.com. fiaba futuribile” con musiche e regia del suono di Raffaele Sargenti, che porterà la principessa Turandot di Giacomo Puccini nel mondo tecnologico-digitale contemporaneo (Anteprima 21 giugno, Teatro Cucinelli); “L’Oriente incontra l’Occidente – Una serata di Opera Sichuan”, uno spettacolo che celebra la cultura tradizionale cinese con l’Opera Sichuan, il Cambio delle maschere e lo Sputafuoco, oltre a spettacolari Arti Marziali (30 giugno, Anfiteatro).

1 di 9

Gli altri eventi da non perdere includono il Concerto sotto le stelle con la “Sinfonia Funebre” di Joseph Martin Kraus e la “Missa in tempore belli” di Franz Joseph Haydn, eseguiti dalla soprano Federica De Marco, dalla contralto Elisabetta Pallucchi, dal tenore David Sotgiu, dal basso Mauro Borgioni, dal Coro Canticum novum di Solomeo e dall’Orchestra da Camera di Perugia diretta da Fabio Ciofini (2 luglio, Anfiteatro); “Highlights” con Yi-Bing Chu, il virtuoso violoncellista cinese che ha contribuito a diffondere la musica d’insieme in tutta la Cina (3 luglio, monumento Tributo alla dignità dell’uomo); e “Whisper Sounds”, un duetto di erhu e piano con il Maestro Guo Gan, famoso per il suo talento nel suonare il violino cinese a due corde, e la pianista Liu Long (4 luglio, Anfiteatro).

Ogni giorno, dal 30 giugno al 2 luglio, la musica prenderà vita al Teatro Cucinelli alle 17.30. Successivamente, alle 18.30, il borgo di Solomeo si riempirà di musica con momenti speciali che si svolgeranno nelle strade del paese. Alle 19, la Chiesa di San Bartolomeo ospiterà concerti eseguiti sull’organo costruito nel lontano 1791. Alle 19.30, il Giardino degli ulivi, un incantevole spazio verde vicino alla chiesa, offrirà un altro momento musicale da gustare insieme a un aperitivo offerto al pubblico. Alle 20, in Piazza del Castello, si terranno eventi musicali, danze o letture. Infine, alle 21.15, l’Anfiteatro, nel Foro delle Arti di fronte al Teatro Cucinelli, ospiterà il Concerto sotto le stelle, evento conclusivo di ogni giornata. Il 3 e il 4 luglio, ci saranno concerti serali presso l’architettura-monumento Tributo alla dignità dell’uomo e nell’Anfiteatro, sempre alle 21.15.