Alla Biblioteca Gianni Rodari si inaugura il “Frigo book”

Sulla scia del successo sempre crescente della “Bancarella del Passalibro”, la Biblioteca Comunale “Gianni Rodari “ di San Mariano ha pensato di offrire ai propri utenti un ulteriore servizio. Un punto book crossing sempre accessibile dove è possibile prendere (o lasciare) libri in piena libertà. La forma è quella giocosa di una vecchia frigovetrina che è stata recuperata e concessa gratuitamente dalla ditta Sanden Intercool Italy, nell’ottica di riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti.

Il frigo book verrà inaugurato mercoledì 31 agosto 2022, in occasione della prima Bancarella del passalibro dopo la chiusura estiva. Si auspica, sottolinea una nota della Biblioteca, la collaborazione di tutti nell’utilizzare responsabilmente il frigo book, esclusivamente per lo scopo per cui è stato creato, lasciando libri (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) in buone condizioni, così che possano vivere una seconda vita in mano ad un altro lettore.