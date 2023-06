Un eroe quotidiano: festa a sorpresa per Bruno Polidori e il suo impegno alla scuola primaria Bonfigli di Corciano

- pubblicità -

Sole, vento, pioggia, influenza o persino stampelle: nulla ha mai impedito a Bruno Polidori di essere presente, con il suo sorriso gentile, all’entrata e all’uscita della scuola primaria Bonfigli Corciano. Per ben 25 anni, Bruno ha accompagnato i bambini e i loro genitori con premura e attenzione, diventando una figura affettuosa e di riferimento per tutta la comunità scolastica.

Questa mattina, Bruno è stato sorpreso da una festa speciale organizzata per celebrare il suo impegno straordinario. Davanti a una platea commossa, composta dai ragazzi, le insegnanti, il dirigente scolastico Gambacorta, il presidente del consiglio comunale di Corciano Bacelli e il comandante dei Carabinieri Nocelli, è stato omaggiato con una cerimonia di premiazione. I bambini hanno donato a Bruno una targa simbolica e dei regali affettuosi come segno di gratitudine per la sua presenza costante e il suo pensiero attento durante gli anni di servizio.

L’atmosfera era permeata di emozione, mentre gli applausi calorosi dei genitori testimoniavano il profondo apprezzamento per il contributo di Bruno Polidori che il suo sorriso gentile e la sua presenza costante è stato un punto di riferimento per la scuola primaria Bonfigli Corciano. Il suo impegno instancabile, nonostante le sfide e le avversità, è stato riconosciuto e celebrato da tutta la comunità.



