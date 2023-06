Aeroporto dell’Umbria: record di passeggeri e nuovi servizi in arrivo

- pubblicità -

Il traffico passeggeri all’aeroporto internazionale dell’Umbria ha superato quota 9.000 nel periodo compreso tra il primo e il 4 giugno. Grazie al lungo weekend per la Festa della Repubblica, l’aeroporto ha registrato picchi di traffico nelle giornate di giovedì 1° (2.674 passeggeri transitati) e sabato 3 giugno (2.677, raggiungendo il record storico giornaliero del 6 aprile). Le rotte internazionali più frequentate sono state Londra, Cracovia e Bruxelles, mentre tra le rotte nazionali Catania, Cagliari e Palermo hanno registrato il maggior flusso di passeggeri. Nel frattempo, prosegue il programma di miglioramento dei servizi dell’aeroporto, con la riorganizzazione dei parcheggi e l’apertura di nuove aree che offrono oltre 150 posti auto aggiuntivi.

Inoltre, è attivo il servizio Umbria Airlink, che collega l’aeroporto con le stazioni e il centro di Perugia e la stazione di Santa Maria degli Angeli tramite navette in coincidenza con gli orari dei voli. Gli utenti possono acquistare un biglietto unico valido per treno e autobus. L’aeroporto offre anche una serie di servizi, tra cui la ricarica per auto elettriche, il bike pit stop, le stazioni di ricarica per dispositivi elettronici, una sala fumatori in area sterile, Wi-Fi gratuito e illimitato, nuovi negozi, cinque società di autonoleggio (con un’altra apertura prevista a breve) e due bar. Per quanto riguarda la puntualità dei voli, l’aeroporto ha registrato un’ottima performance tra gennaio e maggio, con il 97,9% dei voli in orario e solo 11 ritardi su oltre 1.200 movimenti aerei commerciali.