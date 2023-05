Scoppio nella notte avvertito nel corcianese

- pubblicità -

C’è stato un forte botto poco prima della mezzanotte in zona Colle della Trinità, avvertito da molti residenti. L’evento ha fatto il giro di social e chat destando curiosità e un moderato allarme.

Qualcuno parla di petardo, altri di terremoto ma nel sito dell’INVG non risultano eventi di rilievo in zona a quell’orario; tuttavia potrebbe trattarsi di un evento minore non rilevato dai sistemi.

Tra le ipotesi anche un evento atmosferico; c’è poi chi ipotizza un velivolo supersonico passato sopra i cieli della zona. Alle forze dell’ordine al momento non risulta nulla di insolito.