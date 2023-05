Musica, ultimo appuntamento per Antiqua Vox: l’ingresso è gratuito

- pubblicità -

Ultimo appuntamento, quello previsto per domenica 28 maggio con il concerto appartenente al ciclo “Antiqua Vox”, giunto ormai alla sua quarta edizione. “Antiqua vox” è una rassegna che coinvolge i migliori organisti italiani e stranieri per festeggiare a Solomeo l’arrivo della primavera; essa offre ogni anno quattro appuntamenti che coinvolgono musicisti provenienti da tutto il mondo, i quali hanno come obiettivo quello di sensibilizzare ed avvicinare il pubblico a questo meraviglioso strumento, inserito, come nel caso dell’organo di Adamo Rossi, nella splendida cornice della Chiesa di San Bartolomeo, a Solomeo. Non ultimo, forse il proposito più importante, è quello di farlo vivere simbolicamente, una volta di più, trasmettendo la sua essenza, il suo “respiro”, attraverso il suono dei legni, dei metalli e delle canne.

Ospiti dell’evento, per quest’ultima domenica di maggio, il Gruppo Vocale di San Bernardo, composto dai soprani Lidia Basterretxea Vila, Marina Malavasi, dal baritono Mauro Canali e dall’organista Giulio Mercati. Il ricco programma prevede l’esecuzione di brani ben selezionati, partendo da Mozart, passando per Buxtehude, e concludendo con Lucchesi. L’appuntamento si terrà alle ore 17.30 presso la chiesa di S. Bartolomeo a Solomeo (PG). L’ingresso è gratuito.