Alluvione in Emilia Romagna: il comune avvia una raccolta fondi

“L’Emilia Romagna sta affrontando una drammatica situazione causata da alluvioni, allagamenti e maltempo, che mettono in difficoltà e in pericolo l’incolumità di persone e case”. Così il comune di Corciano scrive nella sua bacheca Facebook ufficiale annunciando che il fondo di solidarietà comunale ha attivato una raccolta fondi a sostegno delle aree colpite.

Per chi decidesse di contribuire con una donazione l’iban è IT18X0707538401000000613734 ed è importante scrivere sulla causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”.