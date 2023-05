Incidente frontale fra Migiana e Mantignana, morta una donna

- pubblicità -

Forse il fondo bagnato è stata la causa di un tragico incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 8 lungo la provinciale 172, appena dopo il bivio del crocifisso, la via che collega Migiana e Mantignana.

Come confermano fonti ospedaliere, una donna sulla quarantina è morta sul colpo a seguito di un frontale. Ferito un uomo, portato in ospedale per accertamenti. Sarebbero tre le auto coinvolte nell’incidente. Sul posto gli agenti della polizia locale di Corciano e i vigili del fuoco per i rilievi, presente anche il medico legale.

Articolo in aggiornamento