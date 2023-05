Elezioni comunali, a Corciano i candidati sindaco nel confronto promosso dalle associazioni di categoria

- pubblicità -

Ultime ore di campagna elettorale in attesa del silenzio che si apre sabato fine al termine delle consultazioni di domenica e lunedì. A Corciano giovedì sera si è tenuto il tradizionale confronto fra candidati promosso da Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato. Ad aprire i lavori nella sala polivalente ARCA è stato il presidente di Confcommercio di Corciano Franco Belisti che ha dato il benvenuto ai candidati Chiara Fioroni del Movimento 5 Stelle, Daniele Padovano del centrodestra e Lorenzo Pierotti del centrosinistra. L’evento è stata l’occasione per un confronto sullo sviluppo del territorio comunale. Presenti cittadini, imprenditori e candidati al consiglio comunale dei tre schieramenti.

A Corciano sono chiamati al voto in 16.934 (8.210 uomini e 8.724 donne) per 22 sezioni. La sfida per diventare primo cittadino è fra Lorenzo Pierotti vicesindaco uscente del PD, Daniele Padovano candidato per il centrodestra e Chiara Fioroni, consigliera comunale uscente, con il Movimento 5 Stelle. Il primo si presenta con cinque liste: Pd, Pierotti sindaco (che riunisce i movimenti di Azione, CiviciX, Iv e Psi), Uniti per Corciano con le formazioni di Demos, Corciano civica e Corciano Futura e poi la lista Alleanza Verdi-Sinistra e la civica Lorenzo Pierotti Sindaco. Il centrodestra per Padovano schiera quattro liste: FdI, Fi, Lega e la lista Umbria civica. Il Movimento 5 Stelle corre da solo con Chiara Fioroni alla sua seconda candidatura a sindaco.

A Corciano, comune sopra i 15mila abitanti, in caso di non raggiungimento del 50% più un voto da parte dei candidati è previsto il ballottaggio fra i due più votati eventualmente domenica 28 e lunedì 29 maggio. Nei comuni sopra i 15mila abitanti si dà agli elettori anche la possibilità del voto disgiunto: L’elettore può esprimere la preferenza per una lista alla quale può aggiungere fino a due voti (un uomo e una donna) e la preferenza per un candidato sindaco, che può anche far capo a una lista diversa.