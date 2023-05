Donazioni di sangue e plasma, partita la campagna di sensibilizzazione di Avis Umbria

- pubblicità -

È partita in questi giorni la campagna promozionale progettata e realizzata da Avis Regionale Umbria per promuovere le donazioni di sangue e di plasma su tutto il territorio regionale, patrocinata dalla Regione Umbria, dalle Province di Perugia e Terni, da ANCI Umbria, dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni, dalle Aziende USL Umbria 1 ed Usl Umbria 2, dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle province di Perugia e Terni, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle province di Perugia e Terni e dall’Ordine TSRM & PSTRP di Perugia e Terni.

Sono stati allestiti in tutti gli ospedali della regione dei totem e pieghevoli con invito a donare sangue, per chi ancora non lo fa, ‘C’è bisogno di te’, e a donare anche plasma “Puoi dare di più”. Manifesti e depliant verranno utilizzati anche dalle Avis per le attività di promozione sul proprio territorio e nei vari ambiti della vita sociale.

“L’obiettivo della campagna – spiegano da Avis Umbria – è quello di sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione di sangue, in modo da incrementare il numero di donazioni e di raggiungere anche nella nostra regione l’autosufficienza di plasma, aumentando al contempo il numero dei donatori per assicurarne anche il naturale ricambio. L’aumento della platea dei donatori favorirebbe l’ulteriore diffusione dei corretti stili di vita e l’estensione ai nuovi donatori dei controlli periodici sulla loro salute, anche con funzione di medicina preventiva.

Un ringraziamento va agli Enti ed Ordini patrocinanti che, oltre a sugellare con il loro patrocinio la fondamentale importanza della iniziativa, saranno di imprescindibile supporto e necessari coprotagonisti, nei loro rispettivi ambiti, per la più ampia diffusione degli appelli alla donazione e della educazione al dono ed ai corretti stili di vita allo stesso presupposti”.