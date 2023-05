Domenica e lunedì si vota: ecco tutti i candidati al consiglio comunale di Corciano

- pubblicità -

Sono centoquarantanove gli aspiranti al ruolo di consigliere comunale di Corciano, solo sedici di loro potranno sedere nella massima assemblea cittadina. Si dividono in dieci liste distribuite nei tre schieramenti che fanno capo ai candidati sindaco Lorenzo Pierotti, Daniele Padovano e Chiara Fioroni. Domenica 14 e lunedì 15 maggio si svolgerà il primo turno delle elezioni amministrative 2023, per l’elezione diretta di sindaco e consiglio comunale in numerosi comuni di tutta Italia. Domenica si vota dalle 7 alle 23, mentre lunedì seggi aperti dalle 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato a domenica 28 e lunedì 29 maggio. A Corciano sono chiamati al voto in 16.934 (8.210 uomini e 8.724 donne) per 22 sezioni.

I candidati, compresi quelli a sindaco, hanno fornito al comune di Corciano i propri curriculum e certificati del casellario giudiziale che, come da legge n.3/2019, sono pubblicati nel sito istituzionale del comune alla sezione “Elezioni Trasparenti” oltre che nel sito internet del rispettivo partito, movimento politico o lista.

Questi i candidati a sindaco e rispettive liste:

Lorenzo Pierotti: Lorenzo Pierotti Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra-Sinistra civica verde per Corciano, Pierotti Sindaco (Azione, Italia Viva, PSI, Civici X), Partito Democratico, Uniti per Corciano (Pierotti Sindaco).

Daniele Padovano: Insieme per Corciano-Umbria Civica (Padovano Sindaco), Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per Padovano Sindaco, Forza Italia Berlusconi per Padovano, Lega Salvini Premier.

Chiara Fioroni: Movimento 5 Stelle.

Lista Movimento 5 Stelle

Stefania Rosignoli, Gianni Carretto, Giuseppe Giulivi, Katia Tagliazucchi, Giuseppe Pennino, Michela Parretta, Walter Bibi, Antonietta Rovieri, Massimo Pezzetta, Eleonora Romani, Rosario Camporeale, Luciana Soldati, Gianni Baggiani, Alessandro Naticchioni.

Lista Partito Democratico

Stefano Gabrielli, Sabrina Arcioni, Fabio Bulletti, Mirco Fagioli, Maria Angela Locchi, Francesco Mangano, Nicola Masiello, Angela Mattaioli, Danilo Mattaioli, Sara Motti, Veronica Munzi, Lorenzo Spurio Passamonti, Rebecca Rotoni, Chiara Scardazza, Giorgia Trastulli, Fabrizio Pietraccini Vitalesta.

Lista Azione, Italia Viva, Psi, CiviciX

Andrea Bacelli, Franco Baldelli, Andrea Braconi, Massimo Brugiati, Carlotta Caponi, Orietta Citti, Massimo Curini, Federica Damasi, Fabio Favilli, Arianna Fiandrini, Cianzia Formello, Fabio Gabbarelli, Fabio Galli, Fiorenza Giannini, Alessia Raspa, Rosella Vasta.

Lista Alleanza Verdi Sinistra, Europa Verde, Sinistra Italiana, Sinistra Civica Verde Corciano

Daniela Bastia, Emanuela Boccio, Lorenzo Castellani, Lorenzo Giangreco, Marika Micoli, Simone Picotti, Michele Ramadori, David Regni, Marta Rondi, Carlo Zappacenere, Valentina Zappacenere.

Lista Pierotti Sindaco

Stella Biancardi, Francesco Cocilovo, Alessio Corgna, Stefano Faina, Fabiola Falchi, Federico Fornari, Alessandro Frascati, Lorenzo Giommetti, Silvia Guasticchi, Gloria Malà, Federica Morlupi, Massimiliano Raichini, Sara Severi, Giordana Tommasi, Valentina Vento, Marco Volpi.

Lista Uniti per Corciano Pierotti Sindaco: Demos, Civica Corciano, Corciano Futura

Mario Ambrosi, Angelo Barreca, Raffaele Brilli, Antonio Cappelli, Smonetta Checcobelli, Erika Di Bitonto, Silvano Fringuelli, Livio Giannini, Valentina Giugliarelli, Diana Eliana Leone, Tiziana Quintarelli, Gabriella Ricotta, Stefano Tarpani, Sebastiano Vagnetti, Daniele Zetti, Rita Farfanelli.

Lista Fratelli d’Italia:

Elena Ciurnella, Mauro Brachelente, Luca Cordelio Dimonte Camicia, Sara Cartaginese, Angelica Ciarapica, Claudio Corneli, Simone Costanzi, Valentina Di Mambro, Stefano Donadio, Valeria Formica, Francesco Fracassini, Andrea Legumi, Amalia Minciotti, Fausto Mommi, Giuseppe Siciliano, Alessia Petroselli.

Lista Forza Italia:

Francesco Paterna, Matteo Bistocchi, Sara Brizzi, Costanzo Cavorsi, Giuseppe Cerbone, Maria Corsi, Sabrina Dimitrio, Armando Flores Rodas, Chiara Fondi, Barbara Goracci, Giada Marchesi, Virgilio Marchesi, Alessandro Marinelli, Anna Maria Massini, Edoardo Pannacci, Lucia Sada.

Lista Lega

Valter Chiappini, Benito Natale, Giacomo Sottili, Valentina Cortese, Massimo Giorgetti, Pablo Scarpino, Paola Berti, Graziano Del Cotto, Enrico Galliani, Sonia Ciabatta, Silvana Bigiacchia, Mark Adeniji.

Lista Insieme per Corciano-Umbria Civica

Matteo Banetta, Cristian Bartoccini, Alex Bordoni, Gianni Borrini, Lorenzo Calzoni, Isabella Colletti, Chiara Corti, Daniela Cozzolino, Roberto Ortolani, Francesco Pacini, Alessia Peroli, Federico Piccioloni, Marsela Prifti, Andrea Rosatini, Chiara Salinaro, Francesco Speranzini.