“Un’opera attesa da anni”: inaugurata la passerella pedonale che collega Ellera e San Mariano

Maggiore sicurezza per i pedoni ed anche per gli automobilisti, possibilità di accorciare i tempi di percorrenza da una parte ad un’altra dei due quartieri più popolosi. La passerella pedonale a San mariano è diventata realtà. Alla cerimonia d’inaugurazione, sabato 29 ottobre, i rappresentati della giunta, del consiglio comunale e tanti cittadini curiosi. “Il collegamento, l’osmosi fra l’area di Ellera e quella del Girasole era uno dei punti del programma elettorale – ha sottolineato il Sindaco Cristian Betti – la Passerella dei Tigli è un’opera attesa da anni, alla quale abbiamo lavorato con attenzione, che va proprio in questa direzione. In un punto strategico, fra l’altro, proprio in adiacenza alla direttrice ciclopedonale Tevere-Trasimeno che attraversa il nostro territorio”. Una infrastruttura importante e fondamentale, ha spiegato nel suo successivo intervento il Vicesindaco Lorenzo Pierotti con delega alle opere pubbliche.

“L’obiettivo è garantire massima sicurezza ai pedoni – ha aggiunto – e migliorare le condizioni di accessibilità e passaggio tra due zone di riferimento del territorio, molto frequentate, vissute e trafficate”. Pierotti ha anche ricordato che la Giunta Betti si era impegnata ad avviare l’opera entro un anno dall’insediamento. “Siamo partiti come da programma e siamo arrivati con circa un anno di ritardo rispetto al cronoprogramma che ci eravamo dati – ha detto ancora – inutile ora ricordare che i lavori sono partiti poco prima del lockdown che ha bloccato ogni attività o l’immensa trafila burocratica che il comune ha dovuto affrontare essendo un opera che ha interessato diversi enti ( Ferrovie dello stato, Provincia di Perugia e Ministero dei trasporti ) l’importante è aver dato da oggi a Corciano un’altra importante opera pubblica che i cittadini aspettavano da tempo e che va a completare la sicurezza della viabiltà pedonale”.

Ripercorrendo il passato, il Vicesindaco ha ribadito ancora “l’unico passaggio esistente per collegare le due aree urbane più popolate del territorio, Ellera e San Mariano era il cavalcavia in prossimità delle Quattrotorri. Realizzato nei primi anni 90, non poteva essere modificato, essendo circondato da civili abitazioni, né teneva conto degli standard di sicurezza odierni e nemmeno di quelli per le barriere architettoniche. La nuova passerella, invece, è stata realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e permetterà l’attraversamento in sicurezza dell’area da Via Santorre di Santarosa a Via Aldo Capitini“. Tanto il primo cittadino che il suo vice hanno rivolto un sentito grazie all’ottima direzione dei lavori dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Corciano e alla professionalità dell’ impresa che ha operato nel cantiere.